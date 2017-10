Unilever daalt in lagere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen overwegend in het rood. Beleggers kregen een stroom van kwartaalcijfers te verwerken. Op het Damrak kwam zwaargewicht Unilever met tegenvallende omzetcijfers naar buiten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de min op 546,38 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 832,80 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stonden nagenoeg vlak tot 0,2 procent lager.

Unilever zakte 3 procent en was daarmee de sterkste daler in de hoofdindex. De voedingsmiddelengigant heeft in het afgelopen kwartaal door tegenvallend zomerweer in Europa minder ijs verkocht dan een jaar eerder. Het concern had ook last van de effecten van natuurgeweld in met name Noord-Amerika en van negatieve wisselkoerseffecten.