UniCredit lapt 1,3 miljard in Iran-zaak

De Italiaanse bank UniCredit is een schikking van 1,3 miljard dollar overeengekomen met Amerikaanse autoriteiten voor de schending van sancties tegen Iran jaren geleden. De betaling is honderden miljoenen hoger dan het bedrag dat al rondzong. Het is ook meer dan grofweg 840 miljoen dollar die door Unicredit opzij was gezet voor schikkingen.

Het gaat om een van de grootste schikkingen in de de Verenigde Staten voor het overtreden van een handelsembargo. Alleen Société Générale, Commerzbank, HSBC en BNP Paribas betaalden ooit nog meer. Van die grote Europese banken bekende overigens alleen BNP Paribas officieel schuld. Die Franse bank moest bijna 9 miljard dollar ophoesten in 2014.

Een Duitse tak van UniCredit werd al in 2011 aangeklaagd wegens het schenden van de toen geldende sancties tegen Iran. De bank zou transacties hebben mogelijk gemaakt, zogeheten clearingdiensten, voor personen of bedrijven in Iran.

Vorige week was het de beurt aan Standard Chartered. De Britse bank was meer dan een miljard dollar kwijt voor het schenden van sancties tegen Iran. In totaal hebben vijftien Europese banken al voor meer dan 19,5 miljard dollar met Amerikaanse autoriteiten geschikt wegens het schenden van sancties tegen verschillende landen.