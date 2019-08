Unibet krijgt boete voor online gokken

Gokbedrijf Trannel International, beter bekend als Unibet, heeft een boete van 470.000 euro gekregen van de Nederlandse Kansspelautoriteit. De internationale onderneming bood in de tweede helft van vorig jaar gokspellen en sportweddenschappen aan via de website Unibet.eu.

Trannel is een dochterbedrijf van Kindred Group. Dat bedrijf heette tot voor kort Unibet Group.

Het is in Nederland verboden gokspellen aan te bieden online. Afgelopen februari werd na jaren oponthoud de Wet kansspelen op afstand door de Eerste Kamer goedgekeurd. Waarschijnlijk wordt het daardoor per 2021 mogelijk om legaal online gokken aan te bieden.