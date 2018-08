Unibail grootste daler in AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs deed donderdag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen gingen omlaag. Op het Damrak verwerkten beleggers nog de laatste stroom van halfjaarberichten, waaronder die van het hoofdfonds Unibail-Rodamco-Westfield. Ook bouwer VolkerWessels kwam met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 563,09 punten. De MidKap daalde ook 0,4 procent, tot 794,98 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,8 procent.

Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van Unibail-Rodamco-Westfield. Het vastgoedconcern was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 3,5 procent. Telecomconcern KPN kampte met een adviesverlaging door Bank of America Merrill Lynch en zakte 2,4 procent. Koploper was verzekeraar ASR met een winst van 1,6 procent.

In de MidKap sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van 2,9 procent. Sterkste stijger was bodemonderzoeker Fugro met een plus van 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven steeg VolkerWessels 5,7 procent. Het bouwconcern profiteert volop van de aantrekkende economie en zag de omzet en winst stijgen. Het bedrijf had daarnaast nog nooit zo veel opdrachten op de plank liggen. Concurrent Heijmans won 2,6 procent. De bouwer is voorkeurskandidaat voor een grootscheepse verbouwing op Schiphol. Heijmans verwacht jaarlijks 37 miljoen euro te verdienen aan de order.

Op de lokale Amsterdamse markt zakte Probiodrug ruim 4 procent. Uit een handelsbericht van het Duitse biotechnologiebedrijf bleek dat de kaspositie afgelopen halfjaar verder is afgenomen. Het nettoverlies viel wat lager uit dan een jaar geleden. Investeerder HAL, die in het eerste halfjaar fors minder winst boekte, daalde 0,7 procent. Neways dikte 4,6 procent aan na sterke halfjaarcijfers van de maker van elektronische componenten.

In Parijs vielen de resultaten van Bouygues in goede aarde. De Franse telecomgroep zag de omzet en winst stijgen in de eerste helft van het jaar en werd beloond met een koerswinst van 5,1 procent.

De euro was 1,1706 dollar waard, tegen 1,1695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 69,77 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 77,36 dollar.