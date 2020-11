Unibail en Adyen sterkste dalers in lichtrode AEX

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Daarbij vielen onder meer de verliezen van vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (URW) en betalingsbedrijf Adyen op. Elders in Europa kleurden graadmeters lichtgroen. Beleggers deden het rustig aan na de opmars van de voorbije dagen in de euforie over coronavaccins.

De AEX-index sloot de sessie een fractie lager op 600,88 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 877,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent. De zorgen over de huidige tweede besmettingsgolf en de negatieve economische impact van de strengere coronamaatregelen maakte beleggers wel voorzichtig.

Unibail-Rodamco-Westfield was met een verlies van 3,6 procent de sterkste daler in de AEX. De vastgoedinvesteerder staat al langer in de schijnwerpers door gerommel in de top. De vraag die nog altijd boven de markt hangt is of en hoe lang de huidige topman en financieel directeur nog zullen aanblijven in de nasleep van de kwestie rond de tegengehouden aandelenemissie.

Adyen verloor 2,9 procent. Dinsdag werd bekend dat investeerder Hans Wackwitz 200.000 aandelen van de hand deed voor een bedrag van 321 miljoen euro. RELX voerde met een winst van 1,8 procent de AEX-fondsen aan. Ook financieel dienstverleners ABN AMRO en ING deden het goed met plussen tot 1,8 procent.

Koploper in de MidKap was bouwbedrijf BAM, met een plus van 3,3 procent. Air France-KLM maakte een eerder verlies goed en noteerde 1,9 procent hoger. Het luchtvaartconcern praat met Nederland en Frankrijk over extra staatssteun. De landen staan al garant voor in totaal 10,4 miljard euro aan noodhulp. Verder waren KLM en Transavia in Nederland goed voor 325 miljoen euro aan loonsubsidies in de periode juni tot en met september.

JDE Peet’s verloor 4 procent. Aandeelhouders van het bedrijf achter onder meer koffiemerk Douwe Egberts zijn akkoord met de tekenbonus van 10 miljoen voor de nieuwe topman. Fabien Simon begon in september aan zijn nieuwe klus.

In Kopenhagen verloor A.P. Møller-Maersk 1,2 procent. De Deense containervervoerder schroefde zijn winstverwachting voor de tweede keer in twee maanden tijd op. Het herstel van het goederentransport na de klap van de coronapandemie is volgens het concern sterker dan verwacht. Ook gaat het bedrijf voor 1,6 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

De euro stond op 1,1866 dollar, tegenover 1,1863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 42,03 dollar. Brentolie klom 1,9 procent in prijs tot 44,58 dollar per vat.