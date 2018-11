Uitzendkrachten krijgen loon nabetaald

Twaalf uitzendkrachten krijgen gezamenlijk een half miljoen euro aan achterstallig loon uitbetaald van matrassenfabrikant Recticel en uitzendbureaus Rikla en SprintWerkt. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die vakbond FNV namens de uitzendkrachten had aangespannen tegen hun werkgever. Ze waren via een schijnconstructie in dienst.

Uitzendkrachten bij Recticel kregen jarenlang niet volgens de uitzend-cao betaald. In plaats daarvan werd het absolute minimum aan loon en rechten betaald. Toen de Wet Aanpak Schijnconstructies in 2015 van kracht werd en Recticel ketenaansprakelijkheid kreeg, stopte die praktijk. Het bedrijf weigerde echter achterstallig loon te betalen waardoor een gang naar de rechter noodzakelijk werd, verklaart FNV. De bond noemt de overwinning in de jarenlang voortslepende rechtszaak „David die wint van Goliath”.

Volgens de vakbond zijn schijnconstructies bij uitzendkrachten een structureel probleem.