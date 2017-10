Uitval Nederlandse vluchten door Franse actie

Nederlandse toeristen die dinsdag het vliegtuig pakken worden mogelijk getroffen door acties van Franse luchtverkeersleiders. Transavia heeft vluchten geschrapt en rekent op vertragingen. KLM laat weten vooralsnog geen problemen te voorzien, maar kan die ook niet uitsluiten.

Transavia heeft acht vluchten geschrapt. Het gaat volgens een woordvoerster om vluchten tussen Schiphol en Eindhoven van en naar Parijs en Nice. „En verder zijn er vertragingen. Vluchten vertrekken te laat of moeten om Frankrijk heen vliegen. Zoiets verstoort de hele operatie op die dag.” Woensdag moet alles weer volgens schema vliegen.

Passagiers krijgen het advies vluchtinformatie goed in de gaten te houden en op tijd aanwezig te zijn. Bij annuleringen kunnen ze kosteloos omboeken.

De staking in Frankrijk maakt deel uit van bredere acties in verschillende sectoren in het land. De vakbonden willen daarmee hun eisen kracht bijzetten tegen de plannen voor de arbeidsmarkt van president Emmanuel Macron.