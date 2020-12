Uitvaartverzekeraar Yarden mocht toch polissen aanpassen

Uitvaartverzekeraar Yarden mocht zijn naturapakketpolissen wel eenzijdig aanpassen. Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde dat in hoger beroep, nadat in een kort geding nog door een andere rechter was besloten dat Yarden zich voorlopig niet mocht beroepen op een clausule waarmee het alle verzekeringen in één klap kon aanpassen.

De rechters in Leeuwarden bepaalden dat de verzekerden die deze zaak hadden aangespannen niet voldoende spoedeisend belang hebben bij zo’n voorziening. Bovendien vermoedt de rechter dat het gebruik van de clausule in een bodemprocedure toch wordt toegestaan. Ook nam de rechter in zijn overweging het grote belang dat Yarden bij de clausule heeft mee. De uitvaartverzekeraar paste de polissen aan omdat het bedrijf in financiële problemen was gekomen.

Yarden had vanwege die geldzorgen besloten de naturapakketpolissen aan te passen. De houders van die polissen zouden daarmee recht hebben op een volledige vergoede uitvaart, maar na de aanpassing is de verzekering nog goed voor een paar duizend euro. Die aanpassing trof 390.000 verzekerden.

Eerder besloot ook de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) al dat Yarden in zijn recht stond met de aanpassing. Een overname van Yarden door branchegenoot DELA ketste door het juridische getouwtrek echter af.