Uitvaartverzekeraar DELA ziet af van redding Yarden

Uitvaartverzekeraar DELA ziet af van de overname van branchegenoot Yarden. Met die vorig jaar aangekondigde deal wilde het bedrijf Yarden, dat in financiële problemen verkeert, de reddingsboei toewerpen. Maar juridisch gesteggel over een financiële verplichting van Yarden aan honderdduizenden polishouders maakt de deal voor DELA te riskant.

„Het is enorm spijtig dat de overname nu niet kan doorgaan”, zegt algemeen directeur Edzo Doeve van coöperatie DELA. „Maar als coöperatie zonder winstoogmerk dienen wij de belangen van onze leden voorop te stellen. En dat is precies wat wij nu doen, want de onzekerheid bij Yarden is niet in het belang van onze leden.”

Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en was daarom op zoek gegaan naar een koper. Ook besloot het bedrijf in de zomer van 2019 om zijn uitvaartverzekeringspakket voor 390.000 verzekerden te versoberen. Sommige polishouders hebben zich hiertegen verzet. De rechter stelde hen onlangs voorlopig in het gelijk.

Dit zorgt voor veel onzekerheid bij alle circa 1 miljoen leden van Yarden, stelt DELA. Het kan volgens de coöperatie nog jaren duren voordat de rechtmatigheid ervan juridisch is getoetst. DELA heeft besloten om die onzekere ontwikkeling niet af te wachten.

Yarden laat in een eerste reactie weten het besluit van DELA te betreuren. Wat de gevolgen voor het bedrijf precies zijn, is nog onduidelijk. „We gaan ons nu beraden op vervolgstappen.”