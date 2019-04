„Uitstootregels kosten automakers miljarden”

Europese automakers raken de komende jaren tot wel 7,4 miljard euro aan winst kwijt. Dat komt omdat ze moeten voldoen aan de strengere uitstootregels in de Europese Unie, schrijft de Zwitserse bank UBS in een rapport waar The Financial Times over schrijft. Volgens de bank zijn de gevolgen van de regels onderschat.

Europa heeft bepaald dat nieuwe auto’s over twee jaar gemiddeld 95 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. Dat betekent volgens analisten van de bank dat de automakers de uitstoot met een vijfde moeten beperken. Tegelijkertijd stijgt de uitstoot, omdat diesel uit de gratie is. Dieselmotoren stoten minder CO2 uit dan benzinemotoren.

Met name Peugeot dreigt flink minder winst te maken. Volgens UBS kan het Franse concern een kwart van de winst kwijtspelen, omdat het sterk op de Europese verkopen leunt. Fiat Chrysler levert een vijfde van de winst in en Volkswagen en Renault spelen respectievelijk 13 procent en 10 procent kwijt, verwachten de analisten van UBS.

Als de gemiddelde uitstoot te hoog is, moeten automakers een boete betalen. UBS voorziet dat alleen Fiat Chrysler dat moet doen, omdat dat bedrijf te weinig elektrische auto’s in zijn planning heeft.