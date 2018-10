Uitstootprobleem Volvo door slijtage filters

Truck- en bussenmaker Volvo is de volgende op de lijst met voertuigenmakers die een probleem heeft met uitstootwaarden. De Zweden zeiden dinsdag dat bepaalde filters sneller slijten dan aanvankelijk werd gedacht. Daarmee zijn Volvo’s die al een tijdje op de weg rijden mogelijk vervuilender dan toegestaan. Bij levering voldoen de voertuigen volgens Volvo wel aan de regels.

Het gaat met name om voertuigen die in de Verenigde Staten en in Europa op de weg rijden. Volvo heeft verscheidene autoriteiten en regelgevende instanties inmiddels geïnformeerd. Daarbij is ook gesproken over een planning om het probleem aan te pakken.

Volgens Volvo is het nog te vroeg om over de financiële impact van de zaak te praten. Wel waarschuwde het bedrijf voor kosten die „aanzienlijk” kunnen zijn.