Uitstoot zeescheepvaart moet met helft omlaag

De uitstoot van broeikasgassen door de wereldwijde zeescheepvaart moet in 2050 met minstens 50 procent zijn gedaald ten opzichte van 2008. Dat is de uitkomst van langdurige onderhandelingen bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen, onderdeel van de Verenigde Naties.

Het akkoord werd gesteund door afgevaardigden van 173 landen, al stemden de Verenigde Staten, Rusland en Saudi-Arabië tegen. Verder werd onder meer afgesproken dat meer energiezuinige nieuwe schepen gebouwd zullen worden. De scheepvaart was de enige industrie die geen deel uitmaakte van het klimaatakkoord van Parijs, maar is wel een belangrijke bron van uitstoot. Veel schepen gebruiken zware stookolie, wat tot een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen behoort.

De Nederlandse redersvereniging KVNR reageerde positief op de uitkomst. „Met deze belangrijke en historische mijlpaal laat de zeescheepvaart zien dat zij ook serieus haar verantwoordelijkheid neemt in de verdere reductie van CO2, net als de aangesloten partijen van het akkoord van Parijs”, aldus Annet Koster, directeur bij de KVNR.