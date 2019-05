Uitstel van betaling voor British Steel

De Britse staalproducent British Steel heeft uitstel van betaling aangevraagd en accountants- en adviesbureau EY is aangesteld als curator, samen met een bewindvoerder die is benoemd door de rechtbank. Dinsdag werd al bekend dat het staalconcern in grote financiële problemen verkeerde en op omvallen stond. Het bedrijf had de Britse regering om een noodlening van 30 miljoen pond gevraagd, maar daar is dus geen overeenstemming over bereikt.

Bij British Steel werken 5000 mensen, bij toeleveranciers staan nog eens 20.000 mensen onder contract. Het bedrijf werd in 2016 door investeerder Greybull voor 1 pond overgenomen van het Indiase Tata Steel, dat af wilde van de verlieslatende tak.

Volgens de bewindvoerder gaat British Steel door met zijn activiteiten en het leveren aan klanten. Personeel blijft gewoon aan de slag terwijl de opties voor het staalconcern worden bekeken.

De Britse Labour-partij roept op tot nationalisatie van British Steel.