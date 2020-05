Uitstel van betaling voor Belgische speelgoedzuster Blokker

De Belgische speelgoedketen Maxi Toys heeft uitstel van betaling aangevraagd. De keten is onderdeel van het Nederlandse bedrijf Mirage, dat ook eigenaar is van de winkels van Blokker, Big Bazar en Intertoys.

Maxi Toys zegt zwaar getroffen te zijn door de coronacrisis. De winkels in België zijn al zeven weken dicht en daarmee is volgens topman Alain Hellebaut 93 procent van de omzet weggevallen. Het bedrijf hoopt zo veel mogelijk banen veilig te kunnen stellen door nieuwe investeerders te vinden.

Blokker Holding verkocht Maxi Toys in januari vorig jaar aan de Portugese investeerder Green Swan. Die kocht later ook de Belgische winkels van Bart Smit en de Nederlandse keten Intertoys nadat die failliet was gegaan. Nadat de familie Blokker de winkelketen met hun naam aan directeur Michiel Witteveen had verkocht, nam die in september ook de speelgoedketens weer over van Green Swan. Witteveen had de naam van Blokker Holding toen al in Mirage veranderd, om verwarring tussen het moederbedrijf en de huishoudketen te voorkomen.