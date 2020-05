Uitstel van betaling hypotheeklasten betekent geen afstel

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de hele wereldeconomie. Ook op woningbezitters die kampen met teruglopende inkomsten. Het gevolg is dat de vaste lasten nauwelijks kunnen worden betaald.

Daaronder vallen ook de maandelijkse hypotheeklasten. Banken bieden inmiddels de mogelijkheid van een betaalpauze aan.

De meeste banken bieden een pauze aan van drie maanden. Een lager maandbedrag behoort tot de opties. Verder zijn geen vertragingsrente of ander kosten verschuldigd. Maar uitstel is geen afstel van betaling. Na de drie maanden kan met de bank worden afgesproken hoe de gemiste termijnen moeten worden terugbetaald. Belangrijk: bij een betalingsachterstand volgt een melding aan het BKR.

Ook fiscaal heeft de betaalpauze gevolgen. Sinds 1 januari 2013 zijn woningeigenaren gehouden de nieuw ontstane hypotheekschulden af te lossen. Wordt niet voldaan aan de zogenoemde aflossingseis, dan transformeert de eigenwoningschuld naar een reguliere schuld. En dat betekent dat de rente op de lening niet meer aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting. De hypotheek moet dan ook ten minste annuïtair worden afgelost. Een lineaire aflossing behoort ook tot de mogelijkheden. Woningbezitters kiezen vaak voor een annuïtaire aflossingsvorm aangezien de netto maandlasten in de beginperiode lager zijn.

Aflossingseis

De vraag die zich nu opwerpt is of de betaalpauze tot gevolg heeft dat niet wordt voldaan aan de aflossingseis. Om het beschreven probleem het hoofd te bieden, heeft het kabinet een nieuw beleidsbesluit aangekondigd. De inhoud ervan beschrijft hoe op een andere manier dan is vastgelegd in de fiscale wetgeving, toch de aflossingsachterstand kan worden ingelopen. In het besluit zijn twee goedkeuringen aangekondigd.

Ten eerste kan na afloop van de betaalpauze een nieuw annuïtair schema worden vastgesteld. De achterstand kan dan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de maximale termijn van 360 maanden.

De tweede goedkeuring geeft de mogelijkheid de resterende hypotheek te splitsen in twee delen. Voor de resterende hoofdsom blijft het annuïtaire schema van toepassing zonder rekening te houden met de aflossingsachterstand.

Separate lening

Voor het gedeelte wat ziet op de aflossingsachterstand kan separaat een lening worden afgesloten met een annuïtair schema. De looptijd van dit gedeelte van de lening loopt maximaal gelijk aan de lening die is afgesloten voor de resterende hoofdsom. De lening kan echter ook in kortere termijn worden afbetaald. Deze goedkeuring geeft de kredietverstrekker en woningbezitter meer vrijheid de regeling passend te maken aan de huidige omstandigheden.

Overigens biedt de huidige wetgeving ook de mogelijkheid om kortstondig af te wijken van het aflossingsschema. Echter moet de achterstand opgedaan in 2020 dan uiterlijk op 31 december 2021 zijn ingelopen. Als dat niet lukt, biedt de wet nog de optie om per 1 januari 2022 een nieuw annuïtair schema vast te stellen. Met de huidige goedkeuringen kan dit nu sneller worden gerealiseerd.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl