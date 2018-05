Uitstel staalheffingen geeft maar even lucht

De Amerikaanse president Donald Trump geeft de Europese Unie een maand extra de tijd alvorens ook voor deze regio importheffingen voor staal en aluminium gaan gelden. Nederlandse ondernemers zijn blij met het uitstel. De roep om een permanente uitzonderingspositie wordt wel almaar luider.

Volgens VNO-NCW geeft uitstel tot 1 juni voor even lucht. Er moet volgens de ondernemersorganisatie hard worden gewerkt om ervoor te zorgen dat deze uitzondering voor Nederland en de EU permanent wordt.

De boodschap van ondernemers uit de staalindustrie is praktisch gelijk aan die van VNO-NCW. Volgens de Nederlandse metallurgische industrie, verenigd in de VNMI, is de inzet van het kabinet en de Europese Commissie de komende tijd hard nodig om de Amerikanen ervan te overtuigen de VS-heffing van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium voor de EU definitief in te trekken. Dat is ook de wens van branchevereniging FME.

Vooral de onduidelijkheid of de Amerikaanse markt wel toegankelijk blijft zoals men nu gewend is, is een bron van zorg. Zo ligt schade voor de Nederlandse exportpositie op de EU-markt op de loer. Er zijn nu al voortekenen dat Aziatisch staal en aluminium dat niet op de Amerikaanse markt terecht kan, op de EU-markt wordt afgezet.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) wil de extra tijd gebruiken om de kwestie verder te bespreken. Dat is goed voor zowel Nederland als de EU. Ook vanuit Duitsland is er de roep om permanente vrijstelling. Noch de Europese Unie, noch de Verenigde Staten hebben volgens Duitsland belang bij een escalatie van spanningen in de handelsbetrekkingen.