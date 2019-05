Uitstel brexit zit Britse industrie dwars

De bedrijvigheid in de Britse industrie is afgelopen maand minder hard gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldt de Britse marktonderzoeker Markit. Als reden voor de groeivertraging wordt gewezen naar de beslissing om de brexit uit te stellen. Daarmee werd de noodzaak voor bedrijven om snel hun voorraden aan te vullen minder.

De inkoopmanagersindex voor de Britse industrie ging in april naar een stand van 53,1 tegen een stand van 55,1 een maand eerder. Een niveau van boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Kenners hielden in doorsnee rekening met een groeivertraging.

Ondanks de groeivertraging zat de Britse industrie voor de zesde maand op rij in de lift, onder meer door het hamstergedrag van de bedrijven. Verder nam ook de overzeese vraag naar Britse producten af.