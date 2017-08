Uitspraken Trump maken beleggers nerveus

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend lager gesloten. De onzekerheid op de aandelenmarkten is weer wat toegenomen door opmerkelijke uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,5 procent in de min op 519,36 punten. De MidKap verloor 0,6 procent, tot 788,79 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in, alleen Londen sloot vlak.

Trump heeft onder meer gezegd dat hij bereid is de Amerikaanse overheid plat te leggen als dat nodig is om zijn geplande Mexicaanse muur te financieren. Verder overweegt hij het Noord-Amerikaanse handelsverdrag Nafta te schrappen.

AkzoNobel was een van de weinige stijgers in de hoofdindex aan het Damrak, met een plus van 0,8 procent. Volgens De Telegraaf is de chemietak van het concern in het vizier van vijf private-equitypartijen. Akzo wil zijn chemiedivisie afstoten om extra waarde te creëren voor aandeelhouders.