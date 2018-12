Uitpakken pakket feest voor de kinderen

Het uitpakken van de vijf eindejaarsgeschenken in huize Van Es in Woerden is vooral een feest voor de vier kinderen. „Als ze weten dat er één gearriveerd is, zijn ze supersnel thuis.”

Eindejaarspakketten geven volgens moeder Esther van Es-van Keulen (36) een gevoel van saamhorigheid in het gezin. „Van te voren zitten we met elkaar in spanning wat er dit jaar weer in de pakketten zal zitten.”

Als het eerste pakket is gearriveerd, blijven de kinderen niet op school spelen, maar komen ze snel naar huis om het gezellig samen uit te pakken. Bij de volgende gaat het precies zo.

Populair bij het kroost was dit jaar een lekker warm plaid, gekregen van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Van Es werkt daar 16 uur per week als verpleegkundige. „De kinderen vinden het heerlijk om met een boek in de hand onder dat kleed op de bank te liggen”, vertelt ze. Ook was er waardering voor een mok waarin je een cake kunt bakken, ook gekregen van het ziekenhuis.

Tijdens advent elke dag sparen voor de ander

Cellofaan

Zelf vond Van Es een gietijzeren emmer met inhoud leuk. Die kreeg ze van haar tweede werkgever, RST Zorgverleners. „Het zag er gewoon leuk uit, zo’n emmer met allemaal boodschappen in dezelfde kleuren, verpakt in cellofaan.”

Helaas is de emmer met inhoud het eerste en gelijk ook het laatste eindejaarsgeschenk dat ze van de RST krijgt. De organisatie stopt met het verlenen van zorg in de regio Woerden. Een aderlating, vindt Van Es. „Er is nu geen enkele christelijke thuiszorgorganisatie in onze regio meer. Ik was er juist een half jaar geleden begonnen omdat de diensten bij de RST beter waren af te stemmen met mijn gezin dan de diensten in het ziekenhuis.”

Een derde eindejaarsgeschenk kreeg Van Es van de stichting Ontmoeting in Woerden, waar ze netwerkvrijwilliger is. „Dat betekent dat ik een keer in de vier weken bij een van de cliënten van Ontmoeting op bezoek ga. Ik vond het leuk dat die inzet gewaardeerd werd met een leuk mandje met boodschappen.”

Die blijk van waardering van de werkgever aan het einde van het jaar ziet Van Es als iets positiefs. „Het laat ook de verbondenheid tussen werknemer en werkgever zien.”

Haar man Arian kreeg een cadeaukaart van 45 euro van de brandweer in Woerden. Daar is hij vrijwilliger. Van zijn werkgever, bouwbedrijf Bébouw Midreth in Mijdrecht, kreeg hij ook een kaart waarmee hij online een cadeau kan uitzoeken. Die cadeaukaart brengt het totale aantal eindejaarsgeschenken in huize Van Es op vijf.

Voedselbank

Esther van Es beseft dat er ook veel mensen in Nederland zijn die geen enkel eindejaarsgeschenk krijgen.

„Dat is natuurlijk niet leuk. Ik zou het prima vinden als mijn werkgever een eindejaarspakket aan de voedselbank geeft, in plaats van aan mij. Of dat ze het bedrag dat er mee gemoeid is, aan een goed doel schenken. Maar nu dat eenmaal niet zo is, genieten we er maar gewoon van.”