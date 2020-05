Uitleveringsprocedure Huawei-bestuurder nog niet ten einde

Het is nog altijd mogelijk dat de financieel directeur Meng Wahnzou van het Chinese techbedrijf Huawei zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Chinese, die in Canada in huisarrest zit, verloor woensdag in een rechtbank een belangrijke slag in het proces rond de uitzetting.

Meng werd eerder in Canada opgepakt voor uitlevering aan de Verenigde Staten, waar Huawei wordt verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran. Volgens de Canadese rechter zijn de misdaden die Meng volgens de Amerikanen heeft gepleegd, ook misdaden onder de Canadese wetgeving. Die uitspraak maakt de weg vrij voor een hoorzitting over de uitlevering van Meng. Dit proces gaat in juni een volgende fase in.

De uitspraak zal ook de betrekkingen tussen China en Canada verder onder druk zetten. China, de op een na grootste handelspartner van Canada, klaagde eerder al dat Canada heeft verzuimd het Chinese consulaat in te lichten over de arrestatie en eiste onmiddellijke vrijlating.

Ook de verhoudingen tussen China en de VS kunnen door de zaak verder op scherp komen te staan. Justitie in de VS heeft Meng eerder al aangeklaagd. Verder zijn er ook Amerikaanse sancties tegen Huawei en bedrijven die zaken doen met Huawei van kracht.

De kwestie in de VS speelde al voordat Donald Trump tot president werd verkozen. Sinds 2013 wordt er al bewijs verzameld tegen Meng. De Huawei-bestuurder zou onder meer gelogen hebben tegen bankbeambten van HSBC en zou voor zeker 100 miljoen dollar aan transacties hebben gedaan die in strijd zijn met Amerikaanse sancties.

China noemde de beschuldigingen eerder politiek gemotiveerd en beschuldigde Canada van „arbitraire detentie”.