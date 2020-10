Uitlevering handlangers Ghosn goedgekeurd, maar uitgesteld

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft donderdag op het laatste moment voorkomen dat twee Amerikanen die worden verdacht van het helpen wegsmokkelen van automagnaat Carlos Ghosn worden overgedragen aan Japan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stemde kort daarvoor in met de uitlevering.

Carlos Ghosn, die voorheen de leiding had over Nissan en Renault, vluchtte eind vorig jaar uit Japan. Daar had hij huisarrest wegens verdenkingen van fraude. Op wonderbaarlijke wijze wist hij de bewaking van zijn huis te ontwijken en naar Libanon af te reizen.

De Amerikaanse Special Forces-veteraan Michael Taylor en zijn zoon worden verdacht van hulp bij die ontsnapping. In mei werden de twee gearresteerd op verzoek van de Japanse autoriteiten. In september verloor het duo een rechtszaak tegen hun uitlevering. De twee willen hun overdracht nu vertragen. De federale rechter ging daar in mee en willigde hun verzoek in om de overdracht uit te stellen.

Ghosn is nog in afwachting van zijn proces wegens financiële misdrijven. Zelf houdt hij vol dat er sprake is van een complot tegen hem van de Japanse overheid en Nissan.

Hij vluchtte eind vorig jaar per hogesnelheidstrein uit Tokio en liet zich met een privéjet naar Istanbul vliegen. Daar werd hij in een kist die normaal gesproken voor geluidsapparatuur wordt gebruikt naar een ander privévliegtuig gebracht dat hem naar Libanon vloog, dat geen uitleveringsverdrag met Japan kent.