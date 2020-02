Uitkopen van ex wordt eenvoudiger bij een hypotheek met NHG

Het uitkopen van je ex-partner wordt eenvoudiger bij hypotheken met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als de hypotheekverstrekker kan onderbouwen dat een klant de lasten van een woning na bijvoorbeeld een scheiding kan dragen, dan staat NHG toe dat de aanvullende lening voor de overwaarde bij de hypotheek wordt opgeteld.

Vaak wil een van de partners in de woning blijven, maar in de praktijk levert de financiering door de oplopende huizenprijzen geregeld problemen op. Vooral omdat aan de ex-partner een vergoeding moet worden betaald voor de waarde van de gezamenlijke woning, inclusief overwaarde.

De meeste mensen hebben dit bedrag volgens NHG niet op hun rekening staan en hypothecaire financiering vormt ook vaak een struikelblok. Daarmee wordt uitkopen te duur, waardoor de woning gedwongen moet worden verkocht. „Dan staan er ineens twee partners op straat. Dit terwijl het fijn is als één van de twee in het huis kan blijven wonen, zeker als er kinderen in het spel zijn”, aldus NHG.

Bij een proef heeft NHG ongeveer duizend mensen in scheiding geholpen om de woning te behouden. Sinds 1 januari is deze mogelijkheid ook in de voorwaarden en normen van NHG doorgevoerd. Het uitgangspunt blijft volgens NHG natuurlijk dat de consument de bijbehorende lasten kunnen dragen.