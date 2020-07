Uitkeringsaanvragen VS lopen opnieuw verder op

Vorige week hebben meer dan 1,4 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend. Het is de tweede week op rij dat het aantal nieuwe aanvragen hoger uitvalt dan in de voorgaande week. Vorige week was er voor het eerst sinds maart weer sprake van een stijging.

Het cijfer valt iets hoger uit dan economen hadden verwacht. Het aantal aanvragen van de voorgaande week werd licht opwaarts bijgesteld. De uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten nemen toe nu er steeds meer nieuwe coronabesmettingen in het land zijn.