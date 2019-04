Tijdschriftenuitgever Pelican Media is failliet. Dat meldt de rechtbank in Amsterdam op zijn website. Pelican Media geeft onder andere de interieurglossy Residence en het automagazine Carros uit.

Het is niet de eerste keer dat het Amsterdamse mediabedrijf failliet gaat. In 2013 viel het doek voor twee tijdschriftendivisies van de uitgever, die toen nog Pelican Groep heette. Het bedrijf ging toen in afgeslankte vorm verder.