‘Uitgebreider steunpakket voor ondernemers nodig’

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis hebben een tweede steunpakket nodig dat uitgebreider is dan de eerste noodregeling van de regering. Dat zegt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, tegen De Telegraaf. Een deel van de ondernemers dreigt anders ten onder te gaan.

„Het eerste pakket was goed voor de eerste nood. Maar nu is er een steunpakket 2.0 nodig, uitgebreider en een compensatie voor meer dan alleen loonkosten”, zegt Vonhof tegen de krant. Want „veel ondernemers die gezond de crisis ingingen, raken langzamerhand door hun eigen vermogen heen.”

De MKB-voorzitter verwacht dat de economie gefaseerd weer opengaat. „Dus als dinsdag duidelijk wordt wat al wel kan en wat nog niet, dan moeten we woensdag concreet aan de slag met dat tweede steunpakket.”

Vonhof benadrukt dat de horeca zwaar is getroffen. „Waar ook veel pijn zit, zijn de campings en vakantieparken”, geeft hij aan en ook „de reisbranche gaat echt heel hard”. Maar de crisis breidt zich verder uit, stelt Vonhof. „Je ziet nu ook een tweede golf aan bedrijven die last krijgt van de crisis, zoals de maaksector en de bouw, als aanbestedingen niet snel doorkomen. De pijn wordt in de hele achterban gevoeld.”