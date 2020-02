Uitgaven huishoudens omhoog in december

De uitgaven van huishoudens in Nederland zijn in december met 2,9 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten.

Het gaat om de grootste groei van de consumptie van huishoudens van 2019. Consumenten gaven vooral meer uit aan personenauto’s, elektrische apparaten en woninginrichting. Ook werd meer uitgegeven aan voedings- en genotsmiddelen.

Het CBS meldde verder dat de investeringen in materiële vaste activa in december met 8 procent zijn toegenomen op jaarbasis. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in personenauto’s en vliegtuigen.