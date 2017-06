Uitgaven aan WW dalen harder dan gedacht

Dankzij het aanhoudend economisch herstel lopen de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen sneller terug dan gedacht. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV donderdag laten weten aan demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het aantal WW-uitkeringen daalt dit jaar naar verwachting van 412.000 naar 351.000. De uitgaven raamt het UWV op 4,9 miljard euro. Dat is ruim 700 miljoen euro minder dan in 2016. In januari was het geschatte bedrag voor 2017 nog 5,2 miljard.

Dat de WW-uitgaven sterker dalen dan voorzien, heeft te maken met de verbeterde economische vooruitzichten die het Centraal Planbureau (CPB) onlangs schetste. Er gaan ook minder bedrijven failliet. Het UWV denkt daardoor een kwart minder kwijt te zijn aan faillissementsuitkeringen dan vorig jaar.