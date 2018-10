Uitgaven aan radioreclame gestegen

Adverteerders hebben in het derde kwartaal van dit jaar meer uitgegeven aan radioreclame. Ze besteedden 1 miljoen euro (3,2 procent) meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, tot een totaalbedrag van 37 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Radio Advies Bureau (RAB).

In het eerste halfjaar lagen de uitgaven aan radiocommercials nog 1 procent lager dan in de eerste zes maanden van 2017. Wekelijks luistert 88 procent van de Nederlandse bevolking van 10 jaar en ouder naar de radio, volgens RAB. Het gaat om 13,1 miljoen luisteraars.

De stijging in het derde kwartaal is volgens een woordvoerster van RAB op verschillende manieren te verklaren. Ten eerste hebben adverteerders veel vertrouwen in het medium radio en vinden ze online adverteren „irritant” omdat het voor hen niet transparant genoeg is. Ten tweede zijn er weer meer mensen naar de radio gaan luisteren. Zij hebben zich na de invoering van de nieuwe privacywet AVG afgewend van onlinemedia, omdat ze niet willen worden ‘gevolgd’, aldus de woordvoerster.