Uiterste bod Melrose op Fokker-eigenaar GKN

De Britse investeerder Melrose doet een uiterste poging om de aandeelhouders van industrieconcern GKN, het moederbedrijf van Fokker, warm te maken voor een overname. Er ligt een nieuw bod ter waarde van 8,1 miljard pond (9,1 miljard euro), te voldoen in contanten en eigen aandelen. Dat is 1 miljard pond meer dan in het vorige voorstel.

Het gedeelte van het bod dat in contanten wordt voldaan, blijft in het nieuwe voorstel gelijk, maar de aandeelhouders van GKN krijgen een groter deel van het fusiebedrijf in handen. Zelf zit de toeleverancier aan onder meer de auto- en de luchtvaartindustrie helemaal niet te wachten op de avances van Melrose.

GKN is evenwel kwetsbaar na een reeks tegenvallers bij zijn Amerikaanse tak. Daardoor blijven de resultaten de laatste tijd achter bij de verwachtingen. Melrose profileert zich als een soort bedrijvendokter die de zaken sneller weer op de rails kan krijgen dan het zittende management, dat volgens de investeerder hopeloos heeft gefaald.

Zelf hoopt GKN het tij te keren door zich op te splitsen. Vorige week kondigde het bedrijf plannen aan om zijn divisie die auto-onderdelen maakt grotendeels te verkopen aan de Amerikaanse branchegenoot Dana. Die deal zou de aandeelhouders 1,6 miljard dollar in contanten opleveren, plus 3,5 miljard dollar aan aandelen in het fusiebedrijf.

In zijn poging de aandeelhouders van GKN mee te krijgen, schroomt Melrose niet een beroep te doen op hun vaderlandsliefde. Het bedrijf waarschuwt voor de nadelige gevolgen voor de Britse maakindustrie als de deal met Dana doorgaat. Het eigen bod wordt gepresenteerd als een ‘Britse’ oplossing, die ook financieel nog eens aantrekkelijker zou zijn.