Uitbater winkelcentra voelt faillissement moederbedrijf Miss Etam

Het beursgenoteerde vastgoedfonds Wereldhave heeft te lijden onder het faillissement van modegroep FNG. Het moederbedrijf achter ketens als Steps, Expresso en Miss Etam huurde panden in acht winkelcentra van Wereldhave. De vastgoedonderneming onderzoekt de opties voor de winkels die eventueel vrijkomen, waarbij het ook kijkt naar het faciliteren van een eventuele doorstart van merken.

De winkels van FNG zijn goed voor ongeveer 1,5 procent van de bruto huuropbrengsten van Wereldhave in Nederland en daarmee goed voor 0,7 procent van het totaal. Wereldhaven onderkent dat de coronacrisis het uiterste vraagt van ondernemers in de winkelstraat. Het vastgoedfonds houdt ook zijn eigen strategie tegen het licht. Daarbij wil het ook werk maken van het ombouwen van winkelcentra tot „Full Service Centers”.

De Nederlandse tak van FNG werd onlangs door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Eerder werd de aanvraag van faillissement van veel FNG-onderdelen in België toegewezen. De onderneming kampte al langer met financiële problemen en die verergerden door lockdownmaatregelen. Door veel overnames stapelden de schulden zich op bij FNG en de situatie werd nijpend toen door de coronacrisis winkels moesten sluiten in België.