Uitbater Markthal en Hoog Catharijne voelt crisis nog niet

Het Franse vastgoedfonds Klépierre merkt de impact van de coronacrisis vooralsnog niet in de resultaten. Wel worden nu kostenbesparende maatregelen genomen om de toekomstige effecten van de crisis te kunnen doorstaan. Dat meldde de uitbater van onder meer de Markthal en Alexandrium in Rotterdam en Hoog Catharijne in Utrecht in een handelsupdate over het eerste kwartaal van het jaar.

Bestuursvoorzitter Jean-Marc Jestin benadrukt dat in verschillende landen winkelsluitingen de inkomsten van klanten in de weg zitten. In verschillende landen waar het bedrijf actief is moeten niet-essentiële winkels verplicht hun deuren sluiten. Dat is onder meer in Spanje, Frankrijk en België waar een lockdown geldt.

In Nederland, waar Klépierre een vijftal winkelcentra bezit, zijn maatregelen minder streng. Maar de verplichte sluiting van de horeca en de keuze van sommige huurders om hun winkels uit eigen beweging dicht te gooien zorgen mogelijk voor betalingsproblemen

Om winkelbedrijven tegemoet te komen biedt Kléppierre onder meer uitstel van huurverplichtingen aan. Om de kosten te verlagen worden operationele kosten teruggebracht. Het bedrijf zal zijn huurders ook lagere servicekosten rekenen. Verder levert de top van Klépierre tot het einde van dit jaar 30 procent aan salaris in. Landenmanagers en andere directeuren leveren in de maanden april en mei een vijfde van hun loon in.

Klépierre zag zijn nettohuurinkomsten in het eerste kwartaal van het jaar met 4,7 procent dalen tot 252,8 miljoen euro. De omzet daalde met 4,2 procent tot 316,8 miljoen euro. De dalingen waren vooral als gevolg van het afstoten van onderdelen. In Nederland was sprake van een lichte daling van de omzet tot 20,1 miljoen euro van 20,3 miljoen euro een jaar eerder.