Uitbater luchthaven Frankfurt: coronacrisis zeer ernstig

De Duitse luchthavenexploitant Fraport, die onder meer de luchthaven van Frankfurt uitbaat, beschouwt het nieuwe coronavirus als een zeer ernstige crisis voor de luchtvaartsector. De resultaten van het bedrijf zullen dan ook duidelijk geraakt worden dit jaar vanwege de uitbraak, waarschuwde Fraport.

De onderneming heeft al een aantal maatregelen getroffen om de coronacrisis het hoofd te bieden, onder meer via kostenbesparingen en een vacaturestop. Fraport is bezig met werktijdverkorting voor personeel. Topman Stefan Schulte gaf aan dat nog niet kan worden ingeschat wanneer de crisis rond het virus voorbij zal zijn en dat er veel onzekerheid is. „Na vele jaren van sterke groei verkeert de luchtvaartindustrie nu in een zware crisis. Zelfs voor de uitbraak van het virus had ons bedrijf al te maken met een moeilijkere markt door de economische afzwakking, toenemende geopolitieke spanningen en faillissementen van luchtvaartmaatschappijen en touroperators.”

Over 2019 boekte Fraport een omzet van 3,7 miljard euro, een stijging met 6,5 procent vergeleken met 2018. De nettowinst kwam uit op ruim 454 miljoen euro. Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en elders in de wereld.