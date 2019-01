Uienbranche probeert machinefabrikant te redden

De Nederlandse uienbranche probeert via een crowdfundingsactie een doorstart mogelijk te maken voor de woensdag failliet verklaarde machinebouwer Eqraft uit Emmeloord. Eqraft is zo belangrijk voor de branche, dat handelaars en exporteurs hun onderlinge concurrentie er voor opzij zetten, zegt Jaap Wiskerke van Wiskerke Onions in Kruiningen.

Wiskerke is een van de initiatiefnemers van de actie. „Ik ken geen Nederlandse uienverwerker die geen machines van Eqraft heeft staan. Het faillissement houdt ons allemaal gevangen. Want als we nu een storing hebben, kunnen we nergens terecht”, verklaart hij.

De initiatiefnemers hopen donderdag voor 17.00 uur een bedrag van 1,5 miljoen euro aan toezeggingen binnen te hebben. Rond het middaguur hadden zich al zeven uienverwerkers gemeld.

De deadline heeft alles te maken met het biedingsproces dat momenteel loopt bij curator Bas van Dijen. Die zegt desgevraagd dat zich inmiddels meerdere gegadigden hebben gemeld. Hij verwacht uiterlijk begin volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van het Emmeloordse bedrijf.

Eqraft heette tot 2017 ERC, een afkorting van Emmeloor Repair and Construction, opgericht in 1984. Volgens Wiskerke heeft het bedrijf een aantal belangwekkende innovaties op zijn naam staan. Sorteer- en verpakkingsmachines van Eqraft worden overal ter wereld door uienverwerkers gebruikt, zegt hij.

Het bedrijf was tot voor kort in handen van twee broers, Arie en Gerard van der Knijff. Volgens de website agf.nl werden zij in november „aan de kant geschoven.” Op diezelfde website zegt een andere initiatiefnemer van de actie, Henk Jansen van uienhandel Arjazon uit Kruiningen: „Wij kennen deze mannen als hele betrouwbare en technisch sterk ontwikkelde partners. Wij hebben vertrouwen in een doorstart onder hun leiding.”

Wiskerke bevestigt desgevraagd dat in 2015 een stille aandeelhouder toetrad die ECR snel wilde laten groeien. De ambities bleken echter te groot, er kwamen verliezen en de investeerder trok zich terug. Wiskerke: „De rendementen in de uienbranche kunnen van jaar tot jaar sterk wisselen. Dat heeft gevolgen voor het investeringsbeleid van verwerkers. In deze sector moet je voor de lange termijn gaan.”