‘UBS-voorzitter bekijkt fusiemogelijkheden met Credit Suisse’

De voorzitter van de grote Zwitserse bank UBS is bezig met een studie naar een mogelijke fusie met branchegenoot Credit Suisse, meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Vooralsnog zou UBS-voorzitter Axel Weber de zaak alleen met adviseurs hebben besproken en niet met het bestuur van de bank. Ook lopen er momenteel geen formele onderhandelingen over een samengaan van de twee grootste banken van Zwitserland, aldus de ingewijden.

In het verleden zouden de twee banken al eens hebben overlegd over het samenvoegen van bepaalde kantooractiviteiten om kosten te besparen en nu zou Weber dus de mogelijkheid van een megafusie tussen UBS en Credit Suisse bestuderen. Overigens zou een combinatie van de financiële concerns waarschijnlijk op forse bezwaren van mededingingsautoriteiten stuiten, waardoor analisten sceptisch zijn dat er daadwerkelijk een deal gesloten zal worden. UBS zou vorig jaar nog hebben gekeken naar een mogelijke fusie met Deutsche Bank, maar die gesprekken liepen volgens bronnen in een vroeg stadium vast.

Voormalig ING-topman Ralph Hamers neemt dit najaar het roer over van topman Sergio Ermotti bij UBS.