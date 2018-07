UBS doet goede zaken op kapitaalmarkten

UBS heeft in het tweede kwartaal zijn winst opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. De Zwitserse bank profiteerde voornamelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten, waardoor zijn tak voor investeringsactiviteiten de baten flink zag stijgen. Ook de afdeling voor internationaal vermogensbeheer boekte een hogere winst.

De nettowinst kwam uit op 1,3 miljard Zwitserse frank (ruim 1,1 miljard euro). Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar.

UBS verwacht ook in de komende jaren te profiteren van de wereldwijde economische groei. Het concern is vooral optimistisch over de geleidelijke renteverhogingen in de Verenigde Staten. Die pakken naar verwachting gunstig uit voor het onderdeel dat zich bezighoudt met vermogensbeheer. De financieel dienstverlener maakt zich wel zorgen over de opkomst van protectionisme, zoals importheffingen van de Verenigde Staten en China.