Ubisoft doet goede zaken met Assassin’s Creed

De Franse computerspelletjesmaker Ubisoft Entertainment heeft financieel een sterk jaar achter de rug. De onderneming achter bekende titels als Assassin’s Creed, Far Cry en Rainbow Six deed het zelfs nog nooit zo goed wat betreft winstgevendheid.

Vooral Assassin’s Creed Origins verkocht goed in het gebroken boekjaar dat liep tot eind maart. Mede daardoor lagen de opbrengsten bijna 19 procent hoger dan een jaar eerder, op dik 1,7 miljard euro. De operationele marge bereikte een record van 17,3 procent. Onder de streep hield Ubisoft bijna 140 miljoen euro over, tegen een kleine 108 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.

Eerder dit jaar verkocht het Franse mediabedrijf Vivendi overigens zijn belang van 27 procent in Ubisoft aan oprichtersfamilie Guillemot. Daarmee kwam definitief een einde aan speculaties dat Vivendi Ubisoft helemaal zou willen inlijven. Met de deal was ruim 2 miljard euro gemoeid.

Vivendi is onder meer eigenaar van betaalzender Canal Plus, maar moet het de laatste tijd vooral hebben van muziekbusiness Universal Music Group (UMG). Het concern zou ook overwegen om UMG zelfstandig naar de beurs te brengen. Daarover heeft Vivendi echter nog geen knoop doorgehakt.