Uber wint op rood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Zorgen over de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus zorgden voor voorzichtigheid op de handelsvloeren. Beleggers hadden ook aandacht voor het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Technologiebedrijf Uber was een positieve uitschieter na de presentatie van zijn cijfers.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,6 procent lager op 29191 punten. De breed samengestelde S&P 500 gaf 0,6 procent prijs tot 3327 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,6 procent tot 9515 punten.

Kredietbeoordelaar S&P Global raamde dat de groei van de Chinese economie dit jaar door het coronavirus zal vertragen tot 5 procent, tegenover 6,1 procent groei vorig jaar. Het ratingbureau verwacht dat dit ook zijn weerslag heeft op de wereldeconomie. Tegelijkertijd wees een belangrijk rapport van de Amerikaanse overheid erop dat het aantal banen in de Verenigde Staten sneller is toegenomen dan verwacht.

Uber schoot 7,2 procent omhoog. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app rapporteerde een hoger aantal gebruikers van zijn diensten dan geraamd. Daarnaast verwacht Uber in het laatste kwartaal van dit jaar voor het eerst winstgevend te zijn.

Farmaceut AbbVie opende ook de boeken en overtrof met zijn vooruitzichten voor 2020 de algehele verwachtingen. Het aandeel werd 3,1 procent hoger gezet.