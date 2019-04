„Uber wil 8 tot 10 miljard ophalen op beurs”

Uber Technologies wil zijn aandelen bij zijn aanstaande beursgang voor tussen de 44 dollar en 50 dollar per stuk aan de man brengen. Daarmee zou het bedrijf 8 tot 10 miljard dollar ophalen bij zijn beursdebuut, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De details van de beursgang worden mogelijk vrijdag al vastgesteld. Vermoedelijk laat de beursgang zelf niet lang meer op zich wachten, maar de precieze datum is nog niet bekend.

Er wordt al geruime tijd uitgekeken naar de beursgang van de onderneming. Het in San Francisco gevestigde Uber zou bij zijn beursgang in één klap 90 miljard tot 100 miljard dollar waard zijn. Het zou gaan om een van de grootste beursgangen van een Amerikaans technologiebedrijf ooit. Tot de grootste investeerders van het in 2009 opgerichte bedrijf behoort onder meer het Japanse technologieconcern SoftBank.