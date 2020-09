Uber verkoopt Europese vrachtactiviteiten aan Duitsers

Techbedrijf Uber verkoopt zijn Europese onderdeel voor vrachtvervoer aan de Duitse start-up sennder. Daarmee komt de in Amsterdam gevestigde afdeling voor transportdiensten van Uber in Duitse handen, meldden beide partijen.

Uber, vooral bekend van de gelijknamige taxi-app die chauffeurs aan klanten koppelt, breidde die diensten in 2017 uit naar vrachtwagenchauffeurs en opdrachtgevers. Nederland was vorig jaar het eerste Europese land waar dit onderdeel, Uber Freight genaamd, actief werd. Dat er een Uber kwam voor vrachtwagenchauffeurs, leidde onder andere bij brancheorganisatie Transport en en Logistiek Nederland (TLN) tot bezorgde reacties.

Als onderdeel van de deal verkrijgt Uber een minderheidsbelang in sennder. De twee bedrijven zullen klanten ook naar elkaar doorverwijzen als transportbedrijven op zoek zijn naar vrachtwagenchauffeurs in Noord-Amerika of Europa. Sennder kondigde verder aan een nieuw kantoor te openen in Amsterdam.

Sennder, dat met zijn technologie ook grote ondernemingen koppelt aan kleinere truckersbedrijven, hoopt na de overname een sterkere positie op de Europese transportmarkt te krijgen. De onderneming roerde zich dit jaar al eerder op de overnamemarkt, met de aankoop van de Franse concurrent Everoad. Volgens topman en medeoprichter David Nothacker verwerkt sennder nu maandelijks 50.000 ladingen vracht.