„Uber-rivaal Lyft wil 20 miljard ophalen”

Taxi-bedrijf Lyft wil bij zijn beursgang eind deze maand 2 miljard dollar ophalen. De Uber-rivaal zou daarmee gewaardeerd worden op 20 miljard dollar, zo meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Lyft, dat alleen in de Verenigde Staten en Canada actief is, maar daar wel een groot marktaandeel heeft, gaat vanaf maandag praten met mogelijke investeerders. Het bedrijf wil op die manier toezeggingen voor de beurslancering binnen halen, voordat concurrent Uber naar verluidt volgende maand ook naar de beurs gaat.

Met een geschatte waardering van 100 miljard tot 120 miljard is Uber nog een stuk groter. Het marktaandeel van Lyft in de VS groeide het afgelopen jaar van 35 tot 39 procent, waarmee het gat met marktleider Uber kleiner werd. Beide bedrijven zijn verlieslatend.