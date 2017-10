Uber-rivaal Lyft gewaardeerd op 11 miljard

Taxi-app Lyft, een Amerikaanse concurrent van Uber, krijgt een investering van 1 miljard dollar van Google-moederconcern Alphabet. De waardering van Lyft bedraagt nu 11 miljard dollar.

De kapitaalinjectie loopt via CapitalG, de investeringstak van Alphabet. Met het extra geld kan Lyft zijn strijd met Uber verder opvoeren. Uber gaat momenteel een moeilijke periode door na een reeks schandalen en het vertrek van veel topbestuurders, waaronder de oud-topman en mede-oprichter Travis Kalanick. Ook is de vergunning van Uber in Londen ingetrokken.

Naar verwachting gaan Lyft en Alphabet samenwerken op het gebied van zelfrijdende auto’s. Alphabet heeft met zijn bedrijf Waymo technologie ontwikkeld voor zelfrijdende auto’s. Overigens liggen Alphabet en Uber in de clinch omdat Uber gestolen technologie van Waymo zou hebben.