Uber reserveert miljoenen voor schikkingen

Uber Technologies, bekend van zijn taxi-apps, verwacht dat juridische procedures flink in de papieren kunnen lopen. Voor schikkingen met chauffeurs in de Verenigde Staten had het bedrijf eind vorig jaar al 132 miljoen dollar opzijgelegd, meldt het bedrijf daags voor zijn beursgang aan toezichthouder SEC.

Het technologieconcern ligt wereldwijd in de clinch met partijen die vinden dat zelfstandige chauffeurs die via het Uber-platform werken eigenlijk werknemers zijn. De bijbehorende kosten zullen naar verwachting „materieel” zijn, schrijft Uber in een aanvulling op zijn voorlopige prospectus.

Het gaat onder meer om juridische kosten wegens collectieve rechtszaken en onderzoek door arbeidsinspecties en belastingdiensten in verschillende landen. Uber trok vorig jaar onder andere in het Verenigd Koninkrijk aan het kortste eind. De rechter bepaalde daar dat Uber chauffeurs als normale werknemers moet behandelen.