„Uber polst baas General Electric”

In een zoektocht naar een nieuwe baas is technologiebedrijf Uber nu terechtgekomen bij Jeff Immelt, de huidige topman van het industriële conglomeraat General Electric (GE). The Wall Street Journal meldde vrijdag op basis van bronnen dat Uber hem heeft gepolst voor de functie, nu hij aan het einde van het jaar GE verlaat.

Uber is op zoek naar een opvolger voor Travis Kalanick, die eerder onder grote druk van investeerders terugtrad. De vijfkoppige commissie die over de aanstelling van de nieuwe baas gaat, zou volgens de bronnen al een aantal keren met Immelt hebben gesproken.

Naast Immelt zouden er nog een aantal mensen in de running zijn voor de functie. Meg Whitman de huidige bestuursvoorzitter van Hewlett Packard Enterprise (HPE) is inmiddels van de favorietenlijst af. Zij meldde vrijdag via een Twitterbericht dat zij aan het roer blijft van HPE.