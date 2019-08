Uber ontwijkt belasting via Nederland

Taxidienst Uber rekent op een belastingaftrek van miljarden dollars vanaf op het moment dat het technologiebedrijf winst begint te maken. De onderneming, die nu nog verlies draait, maakt daarvoor gebruik van het Nederlandse belastingregime.

Een en ander staat in de ‘kleine lettertjes’ in het bedrijfsverslag over het eerste kwartaal van het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app. Uber rekent zelf op een belastingaftrek in het buitenland van in totaal 6,1 miljard dollar, bleek donderdag uit het kwartaalbericht.

De Amerikaanse onderneming haalde intellectueel eigendom in maart weg bij een brievenbusfirma in Bermuda en bracht deze onder bij zijn Nederlandse dochteronderneming. Voor inkomsten uit immateriële bezittingen, zoals merkrechten of royalty’s, geldt hier een gunstig regime.

Aanpassen

Uber stelt in een reactie dat het zich met het verschuiven van intellectueel eigendom aanpast aan een nieuw internationaal fiscaal klimaat. Een zegsman verwijst naar regels van de OESO die belastingontwijking moeten tegengaan. Volgens de zegsman sluist Uber niet langer winst via Nederlandse brievenbusfirma’s door naar belastingparadijzen. Die praktijk, die meer multinationals hanteren, levert steeds luidere kritiek op.

Uber verwacht niet direct kunnen profiteren van de belastingmeevaller, omdat het bedrijf momenteel nog miljarden dollars verlies lijdt.

Tekort

Onder de streep kwam het bedrijf afgelopen kwartaal achter de gelijknamige taxi-app 5,2 miljard dollar tekort. Daarbij is de omzet minder hard opgelopen dan kenners in doorsnee hadden verwacht. Het aandeel Uber ging in de zogeheten nabeurshandel op Wall Street hard onderuit.

Dat Uber zo sterk verlieslatend is komt door de vele investeringen die het bedrijf doet. Zo steekt het techbedrijf veel geld in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Ook moest Uber dit keer veel kosten maken in verband met zijn beursgang in New York op 10 mei.

Een jaar terug ging nog een nettoverlies van 878 miljoen dollar in de boeken. Gecorrigeerd voor onder meer wisselkoerseffecten dikte de omzet op jaarbasis met 12 procent aan, tot 2,9 miljard dollar. Analisten hadden in doorsnee evenwel op meer dan 3 miljard dollar aan opbrengsten gerekend.

Piek

Topman Dara Khosrowshahi probeerde beleggers in een toelichting op de cijfers wel enigszins gerust te stellen. Hij verwacht volgend jaar minder grote verliezen. „We denken dat 2019 ons piekinvesteringsjaar wordt”, zei hij. „In 2020 en 2021 zie je de verliezen naar beneden gaan.”

De beursgang van mei was overigens geen succes. Op de eerste beursdag ging het aandeel meteen al hard omlaag. Beleggers leken nog niet heel erg overtuigd van de mooie beloften van het bedrijf dat Uber ooit goed zal zijn voor een flinke winstmarge.

