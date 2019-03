Uber neemt rivaal Careem over

Uber Technologies, het bedrijf achter de populaire taxi-app, legt 3,1 miljard dollar op tafel voor de overname van rivaal Careem Networks FZ. Careem, dat zijn thuisbasis heeft in Dubai, is actief in meer dan negentig steden in circa vijftien landen. Het gaat om landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Pakistan en Turkije.

De acquisitie wordt afgehandeld in contanten en schuldpapieren. Er gingen al langer geruchten dat Uber interesse had in Careem en dat een deal aanstaande was. Er zou wel negen maanden zijn onderhandeld tussen beide partijen. Er wordt nu om toestemming gevraagd van relevante autoriteiten voor de overname die in het eerste kwartaal van 2020 afgerond zou moeten worden.

Het is de meest kostbare overname voor Uber ooit. Tot de aandeelhouders van Careem behoren de steenrijke Saudische prins Al-Waleed bin Talal, het Japanse e-commercebedrijf Rakuten en het Duitse autoconcern Daimler. Onder de vleugels van Uber behoudt het in 2012 opgerichte Careem zijn eigen naam, terwijl topman Mudassir Sheikha aanblijft als topman.

Topman Dara Khosrowshahi van het Amerikaanse Uber zei in een verklaring dat de overname van Careem een belangrijk moment is voor zijn onderneming. Eerder verkocht Uber juist nog zijn verlieslijdende activiteiten in China, Rusland en Zuidoost-Azië aan lokale rivalen.

Uber maakt later dit jaar waarschijnlijk zijn debuut op de beurs in New York. Mogelijk wordt het de grootste beursintroductie dit jaar en tevens een van de grootste ooit, met een geschatte totale waardering voor de onderneming van 120 miljard dollar.