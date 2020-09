Uber krijgt taxivergunning Londen terug

Taxibedrijf Uber heeft zijn taxivergunning in Londen terug. Een Britse rechter besliste dat het Amerikaanse bedrijf genoeg heeft gedaan om aan de voorwaarden te voldoen. Uber was vorig jaar zijn vergunning kwijtgeraakt omdat Transport for London (TfL), dat de vergunningen uitgeeft in de Britse hoofdstad, vond dat het bedrijf herhaaldelijk in gebreke was gebleven.

Uber heeft volgens de rechter in het verleden wel fouten gemaakt, maar is nu geschikt om een vergunning te hebben. Het taxibedrijf had zelf beroep aangetekend tegen de beslissing van TfL, dat sprak van een „patroon van tekortkomingen”. De onderneming meende dankzij veel aanpassingen van de werkwijze die tekortkomingen te hebben aangepakt.

De rechter beslist nu voor welke duur Uber een vergunning krijgt. Daarover overlegt hij eerst met beide partijen.

De uitspraak is een belangrijke overwinning voor Uber. Londen is een van de belangrijkste markten voor het bedrijf.