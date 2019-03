Uber krijgt 2,3 miljoen euro straf om UberPop

Taxidienst Uber moet ruim 2,3 miljoen euro betalen als straf voor het aanbieden van de dienst UberPop. Daarmee konden gewone burgers hun privéauto gebruiken voor taxiritten. Ze hadden daar geen taxivergunning voor, terwijl die wel verplicht is. UberPop was tussen juli 2014 en november 2015 beschikbaar.

Uber en het Openbaar Ministerie hebben een schikking getroffen. Uber betaalt een boete van iets meer dan 2 miljoen euro en staat bijna 310.000 euro aan inkomsten af. Dat is het geld dat chauffeurs aan Uber moesten betalen als commissie. In totaal betaalt Uber dus 2.334.409 euro aan justitie.

Degene die verantwoordelijk was voor het uitrollen van UberPop in Nederland heeft eerder al een werkstraf van 90 uur gekregen. Die is ook al uitgevoerd.