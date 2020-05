Uber kondigt massaontslag aan vanwege coronacrisis

Uber Technologies, het bedrijf achter taxi-app Uber, schrapt circa 3700 banen om de coronacrisis door te komen. Dat komt neer op ongeveer 14 procent van het totale personeelsbestand.

Volgens topman Dara Khosrowshahi neemt Uber vooral afscheid van ondersteunend personeel. Ook sluit het bedrijf 180 van zijn ruim 450 driver centers, waar chauffeurs worden gerekruteerd en opgeleid.

Het is niet voor het eerst dat Uber een grote ontslagronde aankondigt. Vorig jaar verdwenen er ook al meer dan duizend banen bij het Amerikaanse bedrijf, dat eind dit jaar hoopte eindelijk winstgevend te zijn. Khosrowshahi stelde vorig jaar ook dat grote ontslagrondes daarna voorlopig niet meer nodig zouden zijn.

Maar door de coronacrisis is de vraag naar taxiritten flink teruggelopen. De grootste rivaal van Uber in de Verenigde Staten, Lyft, schrapte onlangs al bijna duizend banen. In deze crisistijd komen steeds meer techbedrijven met grote banenreducties op de proppen om het hoofd boven water te houden. Volgens Amerikaanse media zijn er in de sector in twee maanden al meer dan 38.000 mensen op straat gezet.