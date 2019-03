Uber haalt vrachtdienst naar Nederland

Uber brengt Uber Freight naar Nederland. De dienst waarmee vrachtwagenchauffeurs en opdrachtgevers aan elkaar worden gekoppeld is al twee jaar actief in de Verenigde Staten en komt nu naar Europa. Nederland is het eerste Europese land waar Uber de vrachtmarkt op gaat. Dat gaat het bedrijf, dat vooral bekend is van de gelijknamige taxi-app en maaltijdbezorgdienst Uber Eats, in de komende weken doen.

Uber stelt het met Freight voor bedrijven makkelijker te maken om een vervoerder te vinden. Bovendien hoeft niet over de prijs onderhandeld te worden en kan via de app continu in de gaten worden gehouden waar de lading zich bevindt. Voor vervoerders zou het gemakkelijker zijn om nieuwe opdrachten te vinden en zou de betaling snel geregeld worden.

Uber benadrukt dat niet alleen kleine zelfstandigen, maar vervoerders van alle maten Uber Freight kunnen gebruiken. Volgens het Amerikaanse bedrijf heeft de Europese vervoersmarkt een waarde van ruim 350 miljard euro. Bovendien wordt een vijfde van alle vrachtwagenkilometers zonder vracht afgelegd en is er een nijpend tekort aan chauffeurs. Uber denkt de markt efficiƫnter te kunnen maken. Het bedrijf zegt zich aan alle Nederlandse en Europese wetten en regels te gaan houden.