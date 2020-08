Uber en Lyft krijgen uitstel voor in dienst nemen chauffeurs

Taxi-apps Uber en Lyft hoeven voorlopig hun chauffeurs in Californië nog niet in dienst te nemen. De twee bedrijven krijgen uitstel tot een beroep tegen een beslissing van een lagere rechter die dat bepaalde, is afgerond. Dat bepaalde een rechter in de staat in een spoedprocedure. Zonder die beslissing hadden alle chauffeurs na donderdag als werknemers moeten worden behandeld.

Lyft kondigde eerder op de dag al aan om middernacht zijn diensten in de staat te staken, hoewel het bedrijf ook nog rekening hield met een uitstel van de maatregel. De taxi-aanbieder meent dat het ondoenlijk is om alle chauffeurs in dienst te nemen en wijst onder meer op hogere kosten voor klanten. Bovendien stelde Lyft dat het merendeel van de chauffeurs ook niet in vaste dienst wil komen. Het bedrijf wil wel een manier vinden om ze betere arbeidsvoorwaarden te bieden. Daartoe behoren onder meer een garantie voor een bepaald minimumloon en een bijdrage aan de kosten voor een zorgverzekering.

Het beroep tegen de eerdere beslissing dient in oktober. Uber en Lyft kregen van de rechter tot september de tijd om een plan op te stellen voor het omzetten van hun bedrijfsmodel in de staat voor het geval ze het beroep ook verliezen.

Uber en Lyft en andere bedrijven die gebruikmaken van veel freelancers zoals maaltijdbezorgers hebben ervoor gezorgd dat kiezers in Californië in november kunnen stemmen over een wetsvoorstel dat die freelancers iets meer rechten geeft, maar veel minder ver gaat dan de wet waar de bedrijven zich nu aan moeten houden. De bedrijven hebben hun hoop op dat voorstel gevestigd om op lange termijn onder de politieke druk in Californië uit te komen.

De bedrijven hebben op meer plaatsen te maken met kritiek op hun praktijken op het gebied van arbeidsrelaties. Ook dreigt op steeds meer plaatsen wetgeving ervoor te zorgen dat ze die praktijken moeten aanpassen. Daar verzetten ze zich heftig tegen omdat ze dan veel meer kosten maken en die aan de klanten moeten doorberekenen. Onder meer door te kiezen voor het model met freelancers konden Uber en Lyft veel goedkoper zijn dan normale taxi’s en zo een groot marktaandeel van de traditionele aanbieders afsnoepen.